Полиция Киева разоблачила онлайн-порностудию, где были задействованы около 20 девушек. Об этом сообщает пресс-служба столичного управления полиции.

Студию организовал 32-летний киевлянин. Порномодели в режиме онлайн общались с клиентами и транслировали видео порнографического характера. Для этого организатор арендовал трехэтажную квартиру в центре Киева, и нанимал на работу девушек от 18 до 30 лет.

По данным полиции, от деятельности студии ежемесячно организатор получал незаконный доход в размере около 20 тыс. долларов.

Установлено, что за подбор и работу девушек отвечала администратор - 30-летняя киевлянка. На специализированных сайтах размещались объявления о наборе веб-моделей. Желающие связывались с фигуранткой, которая и проводила с ними собеседования. Девушки работали в три смены - утреннюю, дневную и ночную. Заработную плату получали наличными каждую неделю.

Полицейские под процессуальным руководством Киевской местной прокуратуры №6 провели обыски в местах проживания фигурантов и непосредственно в порностудии, где были изъяты соответствующие вещественные доказательства: денежные средства, компьютерная техника, мобильные телефоны с рабочими переписками, черновые записи и тому подобное.

Три человека - организатор, администратор и модель - задержаны в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Фигурантам грозит до семи лет заключения.