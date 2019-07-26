Слухи о закрытии КПВВ в Станице Луганской привели к панике среди населения, - РГА

Слухи о закрытии КПВВ в Станице Луганской, которые распространяют российские оккупанты среди населения неподконтрольной Украины территории Луганщины, вызвали панику. Об этом сообщает пресс-служба Станично-Луганской райгосадминистрации.

"Оккупационные власти распространяет слухи о том, что в ближайшие дни будут закрыты городов в Станице Луганской и как следствие закрытия КПВВ на неопределенный срок. К сожалению, это вызвало большой ажиотаж среди граждан, пересекающих КПВВ, и создало огромные очереди с обеих сторон КПВВ", - сказано в сообщении.

Районная администрация официально заявляет, что в настоящее время проведен только осмотр разрушенного моста специалистами. Далее предстоит проектирование, инженерные работы, и только потом будет приниматься решение о начале и сроках проведения работ, а также будет останавливаться работа КПВВ во время проведения работ.

Сейчас КПВВ продолжает работать в штатном режиме.

"Обо всех изменениях будем извещать через официальный сайт РГА, нашу страницу в Фейсбуке, а также через информационные стенды", - заверили в райгосадминистрации.

Напомним, накануне боевики не допустили украинских специалистов к осмотру моста, чтобы составить проект строительства.