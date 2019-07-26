Полиция помогла найти 8-летнюю девочку, потерявшуюся в поле подсолнуха

Девочка отошла от родителей и заблудилась.

В Кировоградской области полиция нашла ребенка, потерявшегося в поле подсолнуха. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления полиции.

Инцидент произошел вечером в четверг, 25 июля. Около 22:00 отдел полиции обратилась жительница Гайворонского района и сообщила, что исчезла ее восьмилетняя дочь.

Женщина рассказала, что за населенным пунктом она вместе с мужем и дочерью на поле собирали лепестки подсолнухов. Когда родители отвлеклись, то не заметили, что ребенок отошел. Самостоятельно ее найти не смогли.

На место происшествия выехали группа реагирования патрульной полиции и следственно-оперативная группа. К поискам также подключился личный состав других подразделений, родственники девочки, представители общественности и органов местного самоуправления.

Через два с половиной часа местонахождение ребенка установили. Она пояснила, что случайно отошла от взрослых и потерялась.

С родителями полицейские провели профилактическую беседу и призвали не оставлять ребенка без присмотра.