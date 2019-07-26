В Киевской области полицейские применили оружие для задержания группы бандитов, которые ограбили таксиста в селе Крюковщина Киево-Святошинского района.

Об этом сообщила пресс-служба полиции в Фейсбуке.

Вечером 25 июля группа лиц, угрожая оружием 35-летнему мужчине, похитили из автомобиля Toyota Land Cruiser сумку с крупной суммой денег. После чего они скрылись на автомобиле Mercedes в неизвестном направлении.

Для задержания подозреваемых был объявлен план "перехват". Полицейские проверяли все машины, которые были похожи на авто нападающих. Машину, подходящуу по ориентировке, заметили на трассе Киев-Одесса, вблизи села Вита Почтовая. На требования полицейских водитель не остановился, поэтому правоохранители применили табельное оружие, стреляя по колесам.

Двух подозреваемых задержали - ими оказались граждане Грузии 50-ти и 42-лет, временно проживающие в Киеве.В их автомобиле нашли пистолет "Форт 12Р" без маркировки и патроны.Задержанные находятся в изоляторе временного содержания.

Открыты уголовные производства по ч. 2 ст. 187 (разбой) и по ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа). Продолжаются меры по задержанию их соучастников.

Напомним, во Львове водителя ограбили на 300 тыс. гривен, когда он остановился на светофоре.