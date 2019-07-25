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​В Северодонецке у депутата украли 500 тыс. гривен, которые он "оставил без присмотра" во дворе горсовета

Полиция открыла уголовное производство.

​В Северодонецке у депутата украли 500 тыс. гривен, которые он "оставил без присмотра" во дворе горсовета
Горсовет Северодонецке
Фото: twitter.com/patriot_petya

В Северодонецке неизвестные украли у депутата пакет с 500 тыс. гривен, который находился во дворе городского совета.

Об этом LB.ua рассказал источник в Национальной полиции.

"24 июля в 12:30 в городе Северодонецк Луганской области в полицию обратился народный депутат Украины С.Ш. Он заявил, что час назад в указанном месте неизвестные украли пакет с 500 тыс. гривен, который он оставил без присмотра во дворе городского совета", - рассказал источник.

По его словам, по данному факту открыто уголовное производство по ч.1. ст. 185 (кража).

Напомним, Нна избирательном округе №106 с центром в Северодонецке кандидат в депутаты Юрий Фурман проиграл выборы представителю "Слуги народа" Алексею Кузнецову.

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