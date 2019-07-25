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В Житомирской области нашли массовое захоронение жестоко убитых жертв большевистского террора

Найдены останки около 170 гражданских, среди которых, вероятно 120 детей, остальные – женщины и пожилые мужчины.

В Житомирской области, возле села Шумск, исследователи обнаружили массовое захоронение гражданских людей в период становления советской власти. Большая часть останков – женщины и дети с жестокими повреждениями костей. Об этом сообщает историко-патриотическое объединение "Поиск" на фейсбуке и "Громадське радио".

По словам главы объединения «Поиск» Александра Ловинюка, о находке ему сообщили люди, которые искали в этой местности старые монеты, но наткнулись на человеческие останки.

Фото: Историко-патриотическое объединение "Поиск"ФБ

Всего на этой территории нашли останки около 170 убитых, среди которых, вероятно 120 детей, остальные – женщины и пожилые мужчины. При этом исследователи утверждают, что это не конечная цифра. Большинство захороненных были жестоко убиты рубящим и колющим оружием примерно в 1919-1921 гг.

Фото: Историко-патриотическое объединение "Поиск"

«То, что увидели, когда начали копать, это был ужас просто. Они заколоты штыками, проколоты саблями, топорами. Там такие повреждения - кости перерублены пополам, на голове от сабель удары, где за раз не убили, добивали, виски пробиты. Очень много детей. Из 170 человек - около 120, наверное, детей. Дети разного возраста, начиная от грудных и заканчивая такими 13-15 лет», - рассказал Ловинюк.

Фото: Историко-патриотическое объединение "Поиск"ФБ

Краевед Александр Тарабукин считает, что с археологической точки зрения, большая часть этих захоронений – жертвы ужасных, трагических событий, которые погибли насильственной смертью. К тому же, их закопали так, чтобы никто даже не знал и не догадался об этом инциденте.

Фото: Историко-патриотическое объединение "Поиск"ФБ

По версии исследователей, убитое гражданское население - жертвы большевистского террора. Кроме того, в архивах были найдены документы и докладные записки, которые писали местные чекисты в Киев по поводу бесчинства продотряда на территории села Большой Шумск. Данные документы датированы декабрем 1919 - январем 1920 года.

Фото: Историко-патриотическое объединение "Поиск"ФБ

«Большевики отбирали все, что они (гражданские) заработали поэтому, естественно, люди брались за оружие, женщины этого делать не могли, женщины оставались дома, мужчины шли воевать. Но пришли коммунисты и забрали их в заложники. Все, кто не сдал оружие, или не сдал продовольствия, они все были вот здесь», - отметил глава историко-патриотического объединения «Поиск».

Напомним, в конце мая 2019 года в городе Дубно в Ровенской области на территории бывшей тюрьмы нашли 19 человеческих останков жертв захоронения НКВД. На этом месте проходили захоронения более 400 заключенных, которых жестоко убили НКВД в конце июня 1941 года.

У четырех человек обнаружены пулевые ранения в голову. По предварительным оценкам, в жертв целились не впритык. Кроме того, останки были расположены с согнутыми руками и ногами, что свидетельствует о сроке осуществления захоронения до 3 дней после расстрела.

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