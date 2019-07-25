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По дороге из Бердянска в Токмак пропал без вести таксист

Автомобиль пропавшего мужчины найден у водоема.

По дороге из Бердянска в Токмак пропал без вести таксист
Фото: uklon.com.ua

В Запорожской области полиция разыскивает 34-летнего таксиста, который отправился с пассажирами из Бердянска в Токмак и пропал без вести. Об этом пишет "Интерфакс-Украина".

В полиции агентству подтвердили, что проводят розыски по делу об исчезновении таксиста. Подробности следственных действий не обнародованы.

По данным местных СМИ, таксист исчез 22 июля. Его автомобиль Daewoo обнаружен возле одного из прудов региона.

Правоохранительное органы предполагают, что тело водителя такси может находиться в водоеме. На данный момент к месту происшествия направлены водолазы, которые обследуют акваторию.

Также сообщается, что якобы задержаны трое пассажиров, которых таксист вез из Бердянска в Токмак до своего исчезновения.

Обновление. По данным местного издания "Бердянск 24", пропавший таксист - Иван Панченко. О его исчезновении сообщил владелец компании такси Сергей Пеев. Сообщается, что Панченко взял пассажиров "с тротуара". По версии издания, во время поездки между водителем и пассажирами возник конфликт, во время которого таксиста избили и, вероятно, бросили в водоем.

Напомним, ранее в Запорожье ревнивый парень облил бензином и поджег девушку, она скончалась в больнице через несколько дней.

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