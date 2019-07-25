Ефремов вышел из СИЗО и рассказал о своих планах
Ефремов вышел из СИЗО и рассказал о своих планах
Медреформа: що далі?
Медреформа: що далі?
Офис президента просит Кабмин внести представление на увольнение Кличко
Офис президента просит Кабмин внести представление на увольнение Кличко
Умер актер Рутгер Хауэр
Умер актер Рутгер Хауэр
Борис и народ
Борис и народ
Новый поворот в деле Фирташа: прокуроры предлагали закрыть дело в обмен на показания против Трампа
Новый поворот в деле Фирташа: прокуроры предлагали закрыть дело в обмен на показания против Трампа
"Слуга народа" выступила за "гражданскую конфискацию" незаконных активов
"Слуга народа" выступила за "гражданскую конфискацию" незаконных активов
"Слуга народа" отправит своих депутатов на курсы
"Слуга народа" отправит своих депутатов на курсы
«Ти просто ще одна мала, яка бреше» або Секс-скандал у київській лікарні
«Ти просто ще одна мала, яка бреше» або Секс-скандал у київській лікарні
ГлавнаяОбществоПроисшествия

В Харькове задержали вербовщика женщин для секс-эксплуатации в Китае

Мужчина подыскивал в Харькове 25 и 27-летних девушек с тяжелыми личными обстоятельствами и пользовался этим.

В Харькове задержали вербовщика женщин для секс-эксплуатации в Китае
Фото: hk.npu.gov.ua

Полиция Харькова задержала 24-летнего харьковчанина, который вербовал девушек с целью их сексуальной эксплуатации в Китае. Об этом сообщает пресс-центр полиции Харьковской области.

Злоумышленник действовал по предварительному сговору с группой людей, личности которых еще устанавливаются.

Правоохранители выяснили, что 24-летний мужчина вместе с сообщником  подыскивал в Харькове 25 и 27-летних девушек. Используя их уязвимое состояние из-за тяжелых личных обстоятельств, харьковчанин вербовал их с целью дальнейшей сексуальной эксплуатации в Китайской Народной Республике.

17 июля мужчина встретился с женщинами в кафе, провел вербовочную беседу и договорился о месте и времени их выезда.

Фото: hk.npu.gov.ua

Полицейские задержали его 24 июля на территории вокзала «Харьков-Пассажирский», когда тот пытался посадить женщин на поезд в Киев. Из столицы злоумышленник планировал направить их за границу самолетом.

Разоблачить подозреваемого удалось благодаря усилиям совместной межведомственной группы в составе работников Управления по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми и следственного управления ГУНП в Харьковской области, СБУ и пограничников.

Следственно-оперативные мероприятия проводились в рамках уголовного производства, открытого по ч. 2 ст. 303 (сутенерство или вовлечение лица в занятие проституцией) Уголовного кодекса Украины. Следователями открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 149 (торговля людьми) Уголовного кодекса Украины. Досудебное расследование продолжается.

Напомним, в мае 2019 года в Ивано-Франковске разоблачили два борделя, где работниц снабжали амфетамином и экстази. Наркотики девушкам поставляли, чтобы усилить их психологический контроль. Роме того, злоумышленники подыскивали девушек, которые самостоятельно занимались проституцией, угрожали им физическим насилием и заставляли их работать в своих борделях.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , , ,
Новости по теме:

Читайте также