В Харькове задержали вербовщика женщин для секс-эксплуатации в Китае

Мужчина подыскивал в Харькове 25 и 27-летних девушек с тяжелыми личными обстоятельствами и пользовался этим.

Полиция Харькова задержала 24-летнего харьковчанина, который вербовал девушек с целью их сексуальной эксплуатации в Китае. Об этом сообщает пресс-центр полиции Харьковской области.

Злоумышленник действовал по предварительному сговору с группой людей, личности которых еще устанавливаются.

Правоохранители выяснили, что 24-летний мужчина вместе с сообщником подыскивал в Харькове 25 и 27-летних девушек. Используя их уязвимое состояние из-за тяжелых личных обстоятельств, харьковчанин вербовал их с целью дальнейшей сексуальной эксплуатации в Китайской Народной Республике.

17 июля мужчина встретился с женщинами в кафе, провел вербовочную беседу и договорился о месте и времени их выезда.

Фото: hk.npu.gov.ua

Полицейские задержали его 24 июля на территории вокзала «Харьков-Пассажирский», когда тот пытался посадить женщин на поезд в Киев. Из столицы злоумышленник планировал направить их за границу самолетом.

Разоблачить подозреваемого удалось благодаря усилиям совместной межведомственной группы в составе работников Управления по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми и следственного управления ГУНП в Харьковской области, СБУ и пограничников.

Следственно-оперативные мероприятия проводились в рамках уголовного производства, открытого по ч. 2 ст. 303 (сутенерство или вовлечение лица в занятие проституцией) Уголовного кодекса Украины. Следователями открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 149 (торговля людьми) Уголовного кодекса Украины. Досудебное расследование продолжается.

Напомним, в мае 2019 года в Ивано-Франковске разоблачили два борделя, где работниц снабжали амфетамином и экстази. Наркотики девушкам поставляли, чтобы усилить их психологический контроль. Роме того, злоумышленники подыскивали девушек, которые самостоятельно занимались проституцией, угрожали им физическим насилием и заставляли их работать в своих борделях.