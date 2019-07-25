Ночью 25 июля в Оболонском районе Киева произошла драка со стрельбой. Об этом сообщает "Информатор".

Фото: kiev.informator.ua

Инцидент произошел у ресторана "Аджика" на ул. Маршала Малиновского. Сообщается, что компания из двадцати человек распивала алкоголь и нарушала тишину. После они напали на прохожего, у которого оказался с собой пистолет.

По словам очевидца, двое парней из компании ударили проходящего мимо мужчину. Чтобы защитить себя, он достал пистолет, но это еще больше раззадорило толпу. Пешехода ударили по голове бутылкой, после чего он достал оружие и начал стрелять в разные стороны. На подмогу своим друзьям прибежало больше десяти человек: они повалили мужчину с пистолетом и продолжили избиение.

На место драки выехали пять экипажей полиции. Пострадавшего забрала "скорая", а подозреваемые разбежались. На месте правоохранители обнаружили пистолет и несколько гильз.

Фото: kiev.informator.ua

Фото: kiev.informator.ua

Фото: kiev.informator.ua

Фото: kiev.informator.ua

На одного из нападавших указали таксисты, полицейские забрали подозреваемого в отделение.

Информации о пострадавшем или других раненых в драке на данный момент нет.

Напомним, в Одессе два дня назад полиция задержала двух парней, один из которых открыл стрельбу по сотрудникам кафе вместо оплаты счета.