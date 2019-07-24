День на Донбассе прошел без потерь и без обстрелов

С полуночи и до вечера 24 июля вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники на Донбассе не открывали огонь по позициям ВСУ. Об этом сообщила пресс-центр ООС на своей странице в Фейсбуке.

Украинские военные не понесли никаких потерь.

За прошедшие сутки представители Нацполиции и Нацгвардии раскрыли в районе проведения ООС 1 грабеж, 8 краж и 4 случая незаконного обращения с оружием.

По подозрению в участии в вооруженных формированиях РФ и наемнкиов задержаны и переданы в правоохранительные органы 4 человека.

Напомним, на Донбассе с 21 июля объявлено "хлебное перемирие". С начала затишья боевики совершили два обстрела: один в воскресенье, 21 июля, и один - во вторник, 23 июля.