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В четверг в Киеве до +25 градусов и кратковременный дождь

Ночью в столице +14…+16 градусов.

В четверг в Киеве до +25 градусов и кратковременный дождь
Фото: Андрей Слезенко

В четверг, 25 июля, в Киеве переменная облачность, ночью без осадков, днем кратковременный дождь, местами гроза, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +14…+16 градусов, днем +23…+25 градусов.

Об этом сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе Украины переменная облачность, без осадков, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +11…+16 градусов, днем +22…+27 градусов.

В Карпатах без осадков, температура ночью +7…+12 градусов, днем +12…+17 градусов.

На севере Украины переменная облачность, ночью без осадков, днем кратковременный дождь, местами гроза, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +11…+16 градусов, днем +21…+26 градусов.

В центре Украины переменная облачность, ночью без осадков, днем кратковременный дождь, местами гроза, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +11…+16 градусов, днем +22…+27 градусов.

На востоке Украины переменная облачность, кратковременные дожди, местами грозы, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +12…+17 градусов, днем +22…+27 градусов.

На юге Украины переменная облачность, ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь, гроза, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +13…+18 градусов, днем +25…+30 градусов.

В Крыму переменная облачность, без осадков, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +14…+19 градусов, днем +24…+29 градусов.

24 июля на 9:00 температура воды составляла в Черном и Азовском морях +25...+26 градусов; в районе Одессы и Приморского +21…+22 градуса; в Днепре возле Киева +20 градусов.

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