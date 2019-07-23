В среду температура в Киеве опустится до +24

В среду, 24 июля, в Киеве переменная облачность, кратковременный дождь, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +14…+16 градусов, днем +22…+24 градуса.

На западе Украины переменная облачность, ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь, гроза, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +10…+16 градусов, днем +20…+26 градусов.

В Карпатах без осадков, температура ночью +7…+12 градусов, днем +12…+17 градусов.В Моршине ночью без осадков, днем местами небольшой кратковременный дождь, температура ночью +12…+14 градусов, днем +22…+24 градуса.

В Трускавце ночью без осадков, днем местами небольшой кратковременный дождь, температура ночью +11…+13 градусов, днем +22…+24 градуса.

В Сваляве без осадков, температура ночью +10…+12 градусов, днем +22…+24 градуса.

На севере Украины переменная облачность, кратковременный дождь, местами грозы, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +10…+16 градусов, днем +21…+26 градусов.

В центре Украины переменная облачность, ночью без осадков, днем кратковременный дождь, местами грозы, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +11…+17 градусов, днем +21…+28 градусов.

На востоке Украины переменная облачность, кратковременный дождь, грозы, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +13…+19 градусов, днем +22…+29 градусов.

На юге Украины переменная облачность, ночью местами кратковременный дождь, местами грозы, днем без осадков, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +13…+19 градусов, днем +24…+30 градусов.

В Крыму переменная облачность, ночью кратковременный дождь, местами грозы, днем без осадков, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +15…+20 градусов, днем +25…+30 градусов.В Ялте ночью кратковременный дождь, днем без осадков. Температура ночью +17…+19 градусов, днем +27…+29 градусов.

23 июля на 9:00 температура воды составляла в Черном и Азовском морях +22...+27 градусов; в Днепре возле Киева +20 градусов.