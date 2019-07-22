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Во вторник в Киеве до +25 градусов, местами кратковременный дождь

Ночью в столице +15…+17 градусов.

Во вторник в Киеве до +25 градусов, местами кратковременный дождь
Фото: segodnya.ua

Во вторник, 23 июля, в Киеве переменная облачность, ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь, гроза, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +15…+17 градусов, днем +23…+25 градусов.

Об этом сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе Украины переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +10…+16 градусов, днем +19…+25 градусов.

В Карпатах кратковременный дождь, температура ночью +9…+14 градусов, днем +13…+18 градусов.

На севере Украины переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза, ветер северо-западный, 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью +10…+17 градусов, днем +20…+26 градусов.

В центре Украины переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза, в Днепропетровской области днем местами град, ветер северо-западный, 5-10 м/с, в Днепропетровской области днем местами шквалы. Температура воздуха ночью +11…+18 градусов, днем +21…+27 градусов.

На востоке Украины переменная облачность, ночью без осадков, днем кратковременный дождь, местами гроза, град, ветер южный, 5-10 м/с, днем местами шквалы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +12…+19 градусов, днем +26…+32 градуса.

На юге Украины переменная облачность, кратковременные дожди, местами грозы, град, ветер северо-западный, 5-10 м/с, местами шквалы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +15…+21 градус, днем +24…+31 градус.

В Крыму переменная облачность, кратковременные дожди, местами грозы, град, ветер северо-западный, 5-10 м/с, днем местами шквалы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +15…+20 градусов, днем +25…+30 градусов.

22 июля на 9:00 температура воды составляла в Черном и Азовском морях +22...+26 градусов; в Днепре возле Киева +21 градус.

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