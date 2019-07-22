В Херсоне утром произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля, в котором перевозили избирательные бюллетени.
Об этом сообщила пресс-служба полиции области в Фейсбуке.
"На месте ДТП полицейские предварительно установили, что 30-летняя водитель автомобиля "ЗАЗ Славута", выезжая со второстепенной дороги на главную, не предоставила преимущества в движении автомобилю "Фольксваген-Транспортер". В результате столкновения микроавтобус перевернулся", - говорится в сообщении.
Как выяснилось, автомобиль "Фольксваген" перевозил избирательные бюллетени.
В результате аварии незначительные телесные повреждения получила сотрудница полиции, члены комиссии не пострадали. Бюллетени не повредились, их передали членам ОИК.
Замначальника областного главка полиции Николай Вербицкий сообщил, что предварительная правовая квалификация события – ч.1 ст.286 Уголовного кодекса (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами). Устанавливаются все обстоятельства ДТП.
Напомним, в воскресенье, 21 июля, в Украине прошли внеочередные выборы в Раду. Явка избирателей составила 49,84%.