В Херсоне утром произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля, в котором перевозили избирательные бюллетени.

Об этом сообщила пресс-служба полиции области в Фейсбуке.

"На месте ДТП полицейские предварительно установили, что 30-летняя водитель автомобиля "ЗАЗ Славута", выезжая со второстепенной дороги на главную, не предоставила преимущества в движении автомобилю "Фольксваген-Транспортер". В результате столкновения микроавтобус перевернулся", - говорится в сообщении.

Как выяснилось, автомобиль "Фольксваген" перевозил избирательные бюллетени.

В результате аварии незначительные телесные повреждения получила сотрудница полиции, члены комиссии не пострадали. Бюллетени не повредились, их передали членам ОИК.

Фото: facebook.com/khersonpolice.official

Замначальника областного главка полиции Николай Вербицкий сообщил, что предварительная правовая квалификация события – ч.1 ст.286 Уголовного кодекса (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами). Устанавливаются все обстоятельства ДТП.

Напомним, в воскресенье, 21 июля, в Украине прошли внеочередные выборы в Раду. Явка избирателей составила 49,84%.