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Пропускной пункт "Майорское" в Донецкой области возобновил работу

Сотрудники ГосЧС обнаружили 12 взрывоопасных предметов.

Пропускной пункт "Майорское" в Донецкой области возобновил работу
Архивное фото
Фото: dpsu.gov.ua

Контрольно-пропускной пункт въезда-выезда "Майорское" (Донецкая область), который сегодня дважды приостанавливал пропуск лиц и транспортных средств, возобновил свою работу в 19:24.

Об этом сообщил глава Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Николай Чечеткин в Фейсбуке.

"Пиротехники ГосЧС завершили работы по обследованию территории КПВВ "Майорское". Всего было обнаружено 12 взрывоопасных предметов: 1 минометную мину 120 мм, 1 артиллерийский снаряд 23 мм, 4 артиллерийских снаряда 30 мм, 5 ручных гранат и фрагмент минометной мины. В 19:24 КПВВ "Майорское" возобновило свою работу", - сообщил Чечеткин.

Напомним, КППВ "Майорское" приостанавливало работу утром в воскресенье из-за анонимного сообщения о минировании. После возобновления работы рядом к КПВВ обнаружили минометную мину калибра 120 мм, и контрольный пункт снова закрыли.

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