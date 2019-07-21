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Во Львовской области микроавтобус въехал в остановку, погибла женщина

Двое девочек 12 и 14 лет попали в больницу с травмами.

Во Львовской области микроавтобус въехал в остановку, погибла женщина
Фото: Пресс-служба полиции

На трассе Киев-Чоп во Львовской области микроавтобус врезался в останновку общественного транспорта, в результате чего погибла женщина, а двое ее дочек получили травмы.

Об этом сообщается на сайте местной полиции.

Авария произошла около 6:50 в воскресенье в селе Козёва Сколевского района.

Предварительно установлено, что 19-летний водитель микроавтобуса "Рено Трафик" выехал с проезжей части на автобусную остановку, где сбил 42-летнюю женщину и двух ее дочерей, 12 и 14 лет. Всех пострадавших отвезли в больницу, но женщину спасти не удалось.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами). Решается вопрос о задержании водителя.

Напомним, ранее в городе Желтые Воды (Днепропетровская область) водитель въехал в дерево, в результате чего погибли двое мужчин, еще четверо пострадали.

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