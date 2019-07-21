В городе Желтые Воды (Днепропетровская область) на улице Казацкой Славы водитель въехал в дерево, в результате чего погибли двое мужчин, еще четверо пострадали. Об этом сообщает региональное управление ГосЧС.

Вызов в полицию поступил в 4 часа утра, обстоятельства ДТП устанавливаются.

Фото: ГосЧС

Фото: 1kr.ua/

Фото: 1kr.ua

Фото: 1kr.ua

Фото: 1kr.ua

Фото: 1kr.ua

В результате аварии погибли водитель и пассажир автомобиля, их личности не установлены. Водителя пришлось извлекать с помощью специнструмента, он скончался в больнице.

Пострадали четыре пассажирки, личности которых тоже не установлены. Одна из пострадавших находится в крайне тяжелом состоянии. Пострадавшие госпитализированы в местную больницу.

Напомним, двое сотрудников Национальной полиции в тяжелом состоянии попали в больницу после ДТП в городе Изюм Харьковской области.