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Под Киевом водитель Audi сбил насмерть троих пешеходов

Двое женщин и мужчина попытались пересечь дорогу в неразрешенном месте.

Под Киевом водитель Audi сбил насмерть троих пешеходов
Фото: kiev.informator.ua

Под Киевом произошло ДТП со смертельным исходом. Автомобиль Audi сбил насмерть мужчину и двух женщин. Об этом сообщает "Информатор".

Авария случилась около 22:50 в пятницу, 19 июля, около села Вита Почтовая.

“По предварительной информации, Audi ехал со стороны Киева, когда перед ним в неразрешенном для этого месте попытались пересечь дорогу пешеходы. В результате водитель сбил троих человек, причем мужчина в результате удара потерял ногу”, - говорится в сообщении.

От полученных травм мужчина и две женщины погибли на месте. 

Прибывшие на место аварии полицейские перекрыли участок дороги для осмотра места происшествия. 

По предварительной информации, водитель Audi был трезвым, тест на Драгере не дал никаких результатов. Однако его отвезли в больницу для более тщательного теста. 

В полиции аварию пока не комментировали.

Напомним, ранее при столкновении двух автобусов на Буковине пострадали 7 взрослых и младенец.

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