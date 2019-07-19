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Во Львове во время ремонтных работ обрушилась стена детсада, погиб рабочий

Подпорная стена была в плохом состоянии, ее устанавливала частная фирма.

Во Львове во время ремонтных работ обрушилась стена детсада, погиб рабочий
Фото: zaxid.net

Во Львове время выполнения аварийных работ на подпорной стене детского сада обрушился бетонный блок, в результате  погиб 25-летний мужчина, выполнявший работы.

Об этом сообщает Zaxid.net.

Начальник управления образования Львовского горсовета Зоряна Довганык сообщила, что подпорная стена была в плохом состоянии. Ее устанавливала частная фирма.

"Была создана комиссия, которая признала стенку аварийной. И нами было подготовлено документы на городскую комиссию ТЭБ и ЧС, где было принято решение выделить средства из резервного фонда бюджета города Львова для того, чтобы ликвидировать аварийную ситуацию. Соответственно была определена компания для проведения противоаварийных работ", - сообщила Довганык.

По словам заведующей детсада, фирма подошла к работам ответственно - территорию оградили полностью, чтобы туда не могли попасть дети или посторонние.

"Сегодня во время выполнения работ на работника сдвинулся бетонный блок. На место происшествия оперативно были вызваны подразделения ГосЧС и скорую медицинскую помощь. К сожалению, спасти рабочего не удалось", - сообщила Довганык.

В полиции уточнили, что погибшему было 25 лет. Рабочие копали траншею, а он находился внизу, когда на него сдвинулась бетонная стена, а сверху засыпало землей.

Напомним, в марте в Киеве во время строительных работ на улице Новоконстантиновской произошел обвал восьми строительных конструкций, в результате чего погибла женщина.

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