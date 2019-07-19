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ГлавнаяОбществоПроисшествия

Полиция Киева задержала мужчину, напавшего с ножом на 15-летнего подростка

41-летний мужчина ранее не был судим.

В столице во время конфликта злоумышленник нанес 15-летнему парню ножевое ранение в грудь. Пострадавшего в тяжелом состоянии госпитализировали, злоумышленник арестован. Об этом сообщает пресс-служба столичного управления полиции.

Сообщение о том, что на улице Драйзера находится подросток с ножевым ранением, поступило в Деснянское управление полиции от местного жителя.

Подросток гулял со своим другом, когда к ним подошел неизвестный в нетрезвом состоянии и начал цепляться. В результате возник конфликт, в ходе которого незнакомец достал из кармана нож и ударил им несовершеннолетнего.

Приятель пострадавшего вызвал "скорую" и полицию, а затем бросился догонять злоумышленника, которого он совместно с прохожими остановил в соседнем дворе.

Фото: Национальная полиция

"41-летнего подозреваемого, который ранее не имел проблем с законом, задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. У него изъяли нож, который направили на экспертизу. По результатам теста, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения", - сообщил начальник райуправления полиции Евгений Слабый.

Пострадавшего госпитализировали, он находится под наблюдением врачей.

Следственным отделом Деснянского управления полиции по согласованию с Киевской местной прокуратурой №3 фигуранту объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до восьми лет лишения свободы. Злоумышленник взят под стражу.

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