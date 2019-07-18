В Киеве зафиксировали первый метеорологический антирекорд лета

Температура воды в Днепре в пределах Киева впервые после 27 мая стала ниже +20,0°С.

Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского зафиксировала первый температурный антирекорд этим летом в Киеве.

"Благодаря длительному снижению температуры воздуха в Киеве, которая с 9 июля ниже климатической нормы, в среду температура воды в Днепре в пределах Киева впервые после 27 мая стала ниже +20,0°С. По данным наблюдений гидрологической станции Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского, 17 июля среднесуточная температура воды была +19,8°С и продолжает снижаться", - говорится в сообщении на сайте обсерватории.

Ранее сообщалось, что киевская погода 1 июля установила сразу два температурных рекорда. Среднесуточная температура воздуха 1 июля впервые за 139 лет наблюдений превысила предыдущее рекордное значение 25,6 градусов (1890 год) на 0,4 градусов и составила 26,0 градусов. Ночь на 2 июля оказалась самой теплой с 1881 года: температура воздуха ночью не опускалась ниже 20,9 градусов, а это значит, что предыдущие рекорды 1938 и 2016 годов превышены на 0,9 градусов.

По данным Центральной геофизической обсерватории, нынешний июнь в Киеве стал самым теплым с 1881 года.