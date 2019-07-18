В Дарницком районе Киеве задержали "вора в законе" Нукри Дочия (он же Нукри Гальский), которого в декабре прошлого года выдворили из страны с трехлетним запретом на въезд. Он вернулся в Украину незаконно в обход пунктов пропуска.

Об этом говорится на сайте столичной полиции.

Фото: kyiv.npu.gov.ua Нукри Гальский

32-летний гражданин Грузии, которого короновали в "воры в законе" в 2013 году, пытался взять под контроль деятельность оптовых рынков и организованных групп квартирных воров.

"Около двух месяцев он проживал нелегально. Развернул довольно бурную деятельность, собирал сходки представителей криминального мира, пытался взять под контроль торговлю на рынках", - рассказал начальник полиции Андрей Крищенко.

Грузина выдворили в Турцию, а запрет на въезд планируют продлить до пяти лет.

В мае 2016 года Верховная Рада отказалась ввести в Уголовный кодекс понятие "вор в законе". Отклоненный законопроект предполагал уголовную ответственность за создание преступного сообщества с целью совершения любых преступлений под руководством "воров в законе". Данное правонарушение должно было наказываться лишением свободы на срок от 10 до 15 лет или даже пожизненным заключение с конфискацией имущества.