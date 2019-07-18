"Позор хуже смерти". Почему застрелился герой-летчик Волошин
"Позор хуже смерти". Почему застрелился герой-летчик Волошин
ЗеКиев: шагреневая кожа
ЗеКиев: шагреневая кожа
Сергей Шефир: «Вам не кажется, что большинство политиков, над которыми мы издевались, издеваются над народом?»
Сергей Шефир: «Вам не кажется, что большинство политиков, над которыми мы издевались, издеваются над народом?»
​Зеленский в Николаеве узнал, что глава облсовета называла его малоросом
​Зеленский в Николаеве узнал, что глава облсовета называла его малоросом
Зеленский отчитал и.о. главы Николаевской ОГА и попросил его уволиться
Зеленский отчитал и.о. главы Николаевской ОГА и попросил его уволиться
​​СБУ задержала боевика "ДНР", перевозившего "Бук", которым был сбит MH-17
​​СБУ задержала боевика "ДНР", перевозившего "Бук", которым был сбит MH-17
Дело Фирташа: почему экстрадиция остановлена
Дело Фирташа: почему экстрадиция остановлена
Российская телеведущая, которая незаконно посещала Крым, приехала в Киев
Российская телеведущая, которая незаконно посещала Крым, приехала в Киев
Шесть европейских стран после заседания Совбеза ООН выступили с заявлением в поддержку Украины
Шесть европейских стран после заседания Совбеза ООН выступили с заявлением в поддержку Украины
ГлавнаяОбществоЖизнь

В пятницу в Киеве до +26 градусов, без осадков

Ночью в столице +12…+14 градусов.

В пятницу в Киеве до +26 градусов, без осадков
Фото: edinstvennaya.ua

В пятницу, 19 июля, в Киеве переменная облачность, без осадков, ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +12…+14 градусов, днем +24…+26 градусов.

Об этом сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе Украины переменная облачность, без осадков, ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +8…+14 градусов, днем +22…+28 градусов.

В Карпатах ночью без осадков, днем местами небольшой дождь, температура ночью +6…+11 градусов, днем +13…+18 градусов.

На севере Украины переменная облачность, без осадков, ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +8…+14 градусов, днем +22…+28 градусов.

В центре Украины переменная облачность, без осадков, ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +8…+15 градусов, днем +22…+28 градусов.

На востоке Украины переменная облачность, без осадков, ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +8…+14 градусов, днем +23…+29 градусов.

На юге Украины переменная облачность, без осадков, ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +11…+17 градусов, днем +24…+30 градусов.

В Крыму переменная облачность, без осадков, ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +12…+17 градусов, днем +25…+30 градусов.

18 июля на 9:00 температура воды составляла в Черном и Азовском морях +20...+25 градусов; в Днепре возле Киева +19 градусов.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы:
Новости по теме:

Читайте также