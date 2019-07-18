В пятницу в Киеве до +26 градусов, без осадков

В пятницу, 19 июля, в Киеве переменная облачность, без осадков, ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +12…+14 градусов, днем +24…+26 градусов.

Об этом сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе Украины переменная облачность, без осадков, ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +8…+14 градусов, днем +22…+28 градусов.

В Карпатах ночью без осадков, днем местами небольшой дождь, температура ночью +6…+11 градусов, днем +13…+18 градусов.

На севере Украины переменная облачность, без осадков, ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +8…+14 градусов, днем +22…+28 градусов.

В центре Украины переменная облачность, без осадков, ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +8…+15 градусов, днем +22…+28 градусов.

На востоке Украины переменная облачность, без осадков, ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +8…+14 градусов, днем +23…+29 градусов.

На юге Украины переменная облачность, без осадков, ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +11…+17 градусов, днем +24…+30 градусов.

В Крыму переменная облачность, без осадков, ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +12…+17 градусов, днем +25…+30 градусов.

18 июля на 9:00 температура воды составляла в Черном и Азовском морях +20...+25 градусов; в Днепре возле Киева +19 градусов.