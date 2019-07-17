В Ровенской области возле села Ясногорка Сарненского района двоих детей засыпало песком в карьере.

Об этом сообщается на сайте Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

Один ребенок найден живым, он госпитализирован. Поиски второго продолжаются.

"17 июля в 16:22 поступила информация о том, что на территории песчаного карьера произошел оползень песка (глубина карьера около 5 м), вследствие чего было засыпано двоих детей. Одного ребенка достали местные жители и направили в больницу, поиски второго ребенка продолжаются", - говорится в сообщении.

К поискам привлечено местное население и подразделение ГосЧС в составе восьми человек и двух единиц техники.

Фото: dsns.gov.ua

Напомним, в мае в Мариуполе два мальчика погибли под завалами песка, играя в заброшенном ангаре.