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​В Ровенской области двоих детей засыпало песком в карьере

Один ребенок найден живым, второго ищут.

​В Ровенской области двоих детей засыпало песком в карьере
Фото: dsns.gov.ua

В Ровенской области возле села Ясногорка Сарненского района двоих детей засыпало песком в карьере.

Об этом сообщается на сайте Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

Один ребенок найден живым, он госпитализирован. Поиски второго продолжаются.

"17 июля в 16:22  поступила информация о том, что на территории песчаного карьера произошел оползень песка (глубина карьера около 5 м), вследствие чего было засыпано двоих детей. Одного ребенка достали местные жители и направили в больницу, поиски второго ребенка продолжаются", - говорится в сообщении.

К поискам привлечено местное население и подразделение ГосЧС в составе восьми человек и двух единиц техники.

Фото: dsns.gov.ua

Напомним, в мае в Мариуполе два мальчика погибли под завалами песка, играя в заброшенном ангаре.

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