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Медики установили причину отравления детей в лагере Одесской области

В пищевом блоке лагеря обнаружен возбудитель шигелеза.

Медики установили причину отравления детей в лагере Одесской области
Фото: dumskaya.net

Причиной массового заболевания детей в лагере "Медик-2" Одесской области стал шигелез - возбудители этого вируса экспертиза выявила в пищевом блоке лагеря. Об этом сообщила пресс-служба Центра общественного здоровья Минздрава Украины.

"Эпидемиологическое расследование вспышки острой кишечной инфекции ... установило, что причиной массового заболевания стало нарушение санитарного состояния и требований к приготовлению пищи. В результате таких нарушений произошло инфицирование детей, что подтверждается выделением от больных и в пробах пищевой продукции шигеллы Флекснера", - сказано в сообщении.

Лабораторные исследования выявили возбудителя в анализах 8 больных детей. Также зараженными оказались поверхности в столовой, ножи, сырье и готовая продукция в лагере.

Расследование выявило в лагере ряд грубых нарушения санитарно-гигиенического и противоэпидемического режимов: в холодильных камерах не контролировали температуру, в кухне не было дезинфицирующих средств для рук, к работе на кухне допускали людей без медицинского осмотра, нарушали правила мытья посуды, готовили блюда, не входящие в меню лагеря и другие.

Напомним, в результате отравления из лагеря "Медик-2" на прошлой неделе госпитализировали 53 детей и троих взрослых, всего в лагере отдыхают 226 детей.

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