В регионы везут крупнейшую за последние годы партию бесплатных лекарств от гепатита С

В регионы начали развозить крупнейшую за последние годы партию препаратов для больных вирусным гепатитом C, закупленных за госсредства. Об этом сообщает пресс-центр Минздрава.

Закупленные препараты – новое лекарство прямого действия, которое соответствует рекомендациям Европейской ассоциации по изучению болезней печени по лечению гепатита C. Инновационность курса заключается в том, что пациенту нужно просто принимать таблетки в течение трех месяцев. В ближайшее время бесплатно пройти курс лечения таким препаратом смогут более 7 тыс. пациентов.

Действующие вещества препарата – даклатасвир и софосбувир/велпатасвир. Отмечается, что они универсальны, поскольку эффективно действуют сразу на все генотипы вируса гепатита С.

Благодаря такому комбинированному подходу, организм оперативнее среагирует на терапию, поэтому лечение происходит значительно эффективнее. При приеме этого препарата вероятность побочных эффектов уменьшится в разы, чем во время лечения препаратами предыдущего поколения.

«Эффективность курса лечения доказана и составляет более 90%. Благодаря закупкам через международную организацию - Программу развития ООН (ПРООН) - Украине удалось получить рекордно низкую цену за курс лечения - 89 долларов», - подчеркнуло Министерство здравоохранения.

Вскоре в медучреждениях будут доступны бесплатно такие лекарства:

препараты ТМ "Майгеп" (софосбувир) и ТМ "Майдекла" (даклатасвир) для комплексного курса лечения гепатита С для более 1200 пациентов;

препарат ТМ "Ледвир" (софосбувир / ледипасвир), благодаря которым смогут вылечиться почти 2000 больных;

более 12000 упаковок лекарственного средства ТМ "Майхеп ALL" (софосбувир / велпатасвир) для лечения более 4 тысяч пациентов.

Напомним, Гепатит C - болезнь печени, которую вызывает вирус гепатита С, который передается с кровью. У значительного числа людей хроническая инфекция гепатита С развивается цирроз или рак печени. С помощью противовирусных препаратов можно излечить более 95% людей с инфекцией гепатита С и таким образом снизить риск смерти от рака и цирроза печени.

В апреле 2019 года в регионы Минздрав направил 1772 упаковки средств для лечения вирусного гепатита С (ВГС) с действующими веществами софосбувир и велпатасвир. Такое количество препарата могло обеспечить лечение 600 пациентам.