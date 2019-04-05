Минздрав отправил в регионы лекарства от гепатита C

В регионы отправили 1772 упаковки средств для лечения вирусного гепатита С (ВГС) у взрослых с действующими веществами софосбувир и велпатасвир. Об этом сообщается на сайте Министерстваздравоохранения Украины.

«Почти 600 пациентов с гепатитом С в 24 областях и городе Киеве получат лекарства бесплатно», - указывает Минздрав.

В частности, в ближайшее время в украинских больницах будет доступен препарат "Епклюза", который Украина получила в виде гуманитарной помощи от Гилеад Сайенсиз Айленд ЮС.

Помимо гуманитарной помощи, государство закупило лекарства от гепатита С за средства государственного бюджета через международные организации. Эти лекарства тоже скоро будут отправлены в регионы в ближайшее время.

Напомним, Гепатит C - болезнь печени, которую вызывает вирус гепатита С, который передается с кровью. У значительного числа людей хроническая инфекция гепатита С развивается цирроз или рак печени. С помощью противовирусных препаратов можно излечить более 95% людей с инфекцией гепатита С и таким образом снизить риск смерти от рака и цирроза печени.

Летом 2018 года Минздрав разработал стратегию борьбы с гепатитами "В" и "С" до 2030 года. Основные задачи стратегии заключаются в финансирования мероприятий по профилактике, диагностике и лечению гепатитов, вакцинация детей, совершенствование системы диагностики и лечения гепатитов, а также улучшение оснащения учреждений медизделиями и расходными материалами для дезинфекции и стерилизации и усовершенствование системы утилизации шприцов.