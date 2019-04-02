Минздрав заявил о завершении перехода на новую модель финансирования "деньги идут за пациентом"

Медицинские учреждения первичного звена завершили переходный период на новую модель финансирования "деньги идут за пациентом". Начиная с 1 апреля, Национальная служба здоровья будет оплачивать медицинскую услуги согласно количеству подписанных деклараций, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

В ближайшее время Кабинет Министров Украины рассмотрит соответствующий проект постановления.

В Минздраве подчеркнули, что для получения полного перечня услуг у семейного врача, терапевта или педиатра, гарантированно оплаченных Национальной службой здоровья, нужно выбрать своего врача и подписать с ним декларацию. Конечного срока подписания декларации не существует. Декларацию с выбранным семейным врачом, терапевтом или педиатром можно подписать во время планового визита в любое время.

В случае, если у врача уже набрано достаточное количество пациентом, он может рекомендовать другого медика. Подробную информацию о ближайшем к пациенту центре первичной медико-санитарной помощи, количестве врачей и количестве деклараций можно получить на сайте Национальной службы здоровья.

В случае неотложного состояния пациентов, которые не выбрали своего врача или если врач находятся в отпуске или командировке, семейный врач, терапевт или педиатр предоставит медицинскую помощь безвозмездно. Это регламентируется Приказом Минздрава №503 «Об утверждении Порядка выбора врача, оказывающего первичную медицинскую помощь, и формы декларации о выборе врача, который оказывает первичную медицинскую помощь».

В Минздраве подчеркнули, что экстренная медицинская помощь будет приезжать на вызовы ко всем пациентам, которым требуется медицинская помощь, независимо от того, подписана декларация с семейным врачом, терапевтом, педиатром или нет.

Напомним, 2 апреля 2018 года Национальная служба здоровья начала первую волну подписания договоров об оказании первой медицинской помощи с учреждениями первички. Кабинет министров 27 февраля объявил о запуске пилотного проекта по реализации государственных гарантий медицинского обслуживания населения по программе медгарантий для вторичной (специализированной) медпомощи.