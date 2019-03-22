С 3 апреля все медучреждения первичного звена перейдут на модель финансирования "деньги идут за пациентом"

Период перехода медучреждений первички на новую модель финансирования "деньги идут за пациентом" закончится 3 апреля 2019 года. Соответствующий проект постановления Кабинета министров Украины обнародован на сайте Минздравадля общественного обсуждения.

С апреля оплата медучреждениям первички будет проводиться по единому тарифу - 370 грн на человека в 2019 году с применением возрастных коэффициентов.

Такая модель финансирования позволяет улучшать сервис, ориентироваться, прежде всего, на потребности и комфорт пациента, в том числе предварительную запись, новое оборудование и внимание медперсонала.

Напомним, с июля 2018 года медучреждения получали по договорам с НСЗУ оплаты за пациентов, подписавших декларации с врачами медучреждения ("зеленый список"), и за пациентов, проживающих на территории обслуживания заведения, которые еще не подписали декларацию с врачом ("красный список"). Тариф за пациентов, не заключивших декларации, в 2018 году составлял 240 грн на человека, независимо от возраста, а с января 2019 года - 120 грн.

За год с начала национальной кампании "Врач для каждой семьи" две трети жителей Украины - 26 млн человек - выбрали своих семейных врачей, терапевтов и педиатров.