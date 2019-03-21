Кетодиета: давайте стройнеть вкусно

Для многих людей, которые в стремлении похудеть перепробовали все и не получили желаемого результата, в силу того, что пищевые привычки не позволяют длительные ограничения в питании, кетодиета - это выход из сложного положения зависимости от еды.

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Не каждый человек хочет и может быстро перестроить свое питание в правильном направлении. Питаться здоровой едой надо тоже уметь, этому надо учиться, а жизненные обстоятельства требуют снижения веса уже сейчас. В таком случае, начав процесс сброса веса с кетодиеты, мы имеем возможность избавиться от первых килограммов без насилия над организмом и без стресса из-за отсутствия любимой еды.

После сброса 8-10 кг на кетодиете, выработав пищевую дисциплину, легче перейти к более здоровой еде и продолжить дальнейший сброс веса.

Кетодиета имеет ряд преимуществ среди других диет.

Одно из главных преимуществ – это отсутствие чувства голода. Кроме того находясь в состоянии кетоза человек ощущает неимоверный прилив сил и энергии. Ну и одно из немаловажных преимуществ кетодиеты – это активное сжигание внутренних жировых отложений.

Немного теории. При привычном для человека питании наш организм использует в качестве источника энергии для мозга и других жизненоважных органов глюкозу, которая поступает в кровь в следствии расщепления углеводов.

Кетогенная диета предусматривает резкое ограничение углеводов, компенсируя это большим содержанием жиров и умеренным содержанием белков. При таком питании, организм человека испытывает недостаток в углеводах и переходит на альтернативный вид метаболизма (так сказать переходит в режим кетоза). При этом организм использует для питания мозга кетоновые тела, получаемые в процессе расщепления жиров.

Так что же можно кушать находясь на кетодиете?

Основными продуктами при кетогенной диете является жиры и жирные белковые продукты.

Вот далеко не полный перечень продуктов, которые приветствуются в рационе: свинина, птица (курица, утка, гусь) можно вместе со шкурой, сало, бекон, жирная рыба, растительное масло, майонез, жирный творог, твердый сыр, печень трески, жирные сливки, орехи, яйца, авокадо и т.п. - чем жирнее тем лучше.

При этом количество углеводов в рационе не должно превышать 5 процентов. И в данном случае следует обратить внимание на некрахмалистые овощи (все виды капусты, салат, зелень, томаты, перец, огурцы, цуккини и т.п.)

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Одним из основных требований кетогенной диеты является исключение из рациона питания сложных и быстрых углеводов. Каша, картофель, макароны, сахар, сладости, хлебобулочные изделия, алкоголь – это те продукты от которых следует отказаться при прохождении кетодиеты. Даже небольшая порция вышеперечисленных углеводов может вывести организм из состояния кетоза.

Во время прохождения программы необходимо следить за водным режимом. При обезвоживании организма кетоз может перерасти а кетоацидоз – а это опасно для здоровья.

Также следует учесть, что кетогенная диета противопоказана при наличии заболеваний почек, печени, метаболических нарушенияй, сахарном диабете, манифестных заболеваний сердечно-сосудистой системы.

Прописать питание при кетогенной диете лучше поручить опытному диетологу. Так как, при составлении плана питания необходимо учитывать сопутствующие заболевания, если таковые имеются

Кетогенная диета требует тщательного взвешивании и дозирования продуктов.

Для этого диетологом составляется план питания на каждый день по приемам пищи с указанием конкретных блюд и граммажа.

Пример плана питания 1 дня:

Завтрак 1: яичница из 2-х яиц, бекон или грудинка свиная – 50гр., твердый сыр – 100гр., салат из пекинской капусты с растительным маслом - 100гр.

Завтрак 2: твердый сыр – 40-50гр., кофе со сливками.

Обед: куриные крылышки запеченные с майонезом или стейк из свинины – 200гр., капуста жареная с грибами – 150гр.

Ужин 1: куриный бульон с курицей – 300гр., вареное яйцо – 1шт. или мясо жареное – 200гр., овощи – 150гр.

Ужин 2: сыр зернистый – 180гр.

Очень большую роль в процессе кетодиеты играет правильность приготовления блюд. Да блюда могут быть не только отварными или приготовленными на пару, а также запеченные и даже жареные. Но следует учесть, что добавление в блюда при готовке излишних углеводов может привести к выходу из состояния кетоза и переходу на обычный тип метаболизма.

Предлагаю вам рецепт блюда, которое подходит для кетодиеты:

Перец фаршированный

1 вариант

Перец болгарский (красный, зеленый желтый – по желанию) – 1шт., сыр плавленый – 100гр., яйцо – 1шт., масло сливочное – 50гр., зелень и чеснок по вкусу, майонез – 2ст.л.

Вареное яйцо мелко измельчить. Чеснок пропустить через пресс или потереть на мелкой терке. У перца срезать верхушку у плодоножки и удалить семена. Смешать плавленый сыр, размягченное сливочное масло, яйцо, чеснок, майонез. Полученной массой плотно нафаршировать перец и поместить его на 1-1,5 часа в холодильник. Перед подачей на стол порезать перец кружочками толщиной 0,5см и украсить зеленью.

2 вариант

Перец болгарский (красный, зеленый желтый – по желанию) – 1шт., печень трески – 100гр., твердый сыр – 50гр., яйцо – 1шт., масло сливочное – 50гр., зелень, майонез – 2ст.л., орехи – 30-40гр.

Вареное яйцо мелко измельчить. Твердый сыр потереть на мелкой терке. Зелень мелко измельчить. Печень трески размять вилкой. У перца срезать верхушку у плодоножки и удалить семена. Смешать печень трески, сыр, размягченное сливочное масло, яйцо, зелень, майонез. Полученной массой плотно нафаршировать перец и поместить его на 1-1,5 часа в холодильник. Перед подачей на стол порезать перец кружочками толщиной 0,5см и украсить зеленью.

И в заключении хочу отметить, что кетодиета очень эффективна при весе более 90 кг и дает возможность избавиться от лишнего подкожного жира за довольно короткий срок. А главное при этом не нужно голодать и тем более не надо отказываться от жирной и калорийной пищи.

Да это временное решение, но все-таки решение для тех, кому сложно изменить свои привычки сразу и сейчас.