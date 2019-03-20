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Рояль опять зазвучал в Швейцарском парламенте

Вот уже второй год подряд мне довелось играть в Парламенте Швейцарии. Необычайность этого факта в том, что тамошнее руководство не разрешает концертные выступления – чтобы не превращать парламент в концертную площадку. Однако Обществу Украинцев в Швейцарии удалось уже во второй раз подряд уговорить хозяев, и для ежегодного «Форума Украина-Швейцария» сделали исключение. Я играл на специально доставленном в роскошное парламентское здание эксклюзивном рояле довоенного производства программу из европейской и украинской музыки. Выступая, я подчеркнул, что мой выбор гениальной музыки крымского татарина Алемдара Караманова неслучаен – я хотел еще раз напомнить о трагической судьбе крымско-татарского народа, чья земля сейчас оказалась в оккупации.

Казалось бы – можно было для политического форума и без концерта обойтись. Но представившая мое выступление Президент парламента Швейцарии Марина Кароббио выразила надежду, что мои выступления станут традицией для этого ежегодного ивента, так как настоящая музыка открывает сердца и после нее диалог априори становится продуктивнее и откровеннее. И, что особенно для меня приятно, пригласила всех посетить Одессу в начале июня на 5й юбилейный фестиваль классической музыки ODESSA CLASSICS, который уже стал известен в Европе как фестиваль мирового топ-уровня.

Классическая музыка – не только услада ушей для музыкальных гурманов, но и мощный инструмент коммуникации и воздействия на социум. И – конечно же, сильнейший туристический магнит. В эти дни в Германии вышел 130-тысячным тиражом известный журнал “Reisen und Kultur” («Путешествия и культура»), где на обложке редакторы выбрали три фестиваля предстоящего лета в Европе: культовый Зальцбургский фестиваль, масштабнейший немецкий проект в Райнгау, и – новичок в высшей фестивальной лиге – наш ODESSA CLASSICS.

В журнале пишут, что «…тем, кого привлекает эксклюзивный музыкальный уровень, надо подумать о поездке в Украину в начале июня. С 1 по 9 июня 2019 на бульварах города у Черного моря можно встретить международных звезд классики, помогающих этому амбициозному фестивалю уже пятый год подряд вдохнуть оживление в разные места города. Говорим ли мы об Оперном Театре, Филармонии, или о концерте под открытым небом на величественной Потемкинской Лестнице – Одесса изобилует красотой и культурой…».

Для тех, кто интересуется фестивальным движением в мире, понятно, что мы всего за 5 лет сделали невероятный прорыв. Украина вернулась на фестивальную карту мира.

Алексей Ботвинов Алексей Ботвинов , Пианист, народный Артист Украины, инициатор и президент фестиваля ODESSA CLASSICS
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