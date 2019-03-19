"Дикое поле" и "Брама" – лидеры по количеству номинаций на "Золотую Дзигу"

Украинская киноакадемия объявила номинантов на "Золотую Дзигу" – национальную кинопремию.

Как сообщает Детектор медиа, лидерами по количеству номинаций стали "Дикое поле" Ярослава Лодыгина и "Брама" Владимира Тихого. У них по 12 номинаций.

В 10 номинациях выдвинули "Когда падают деревья" Марыси Никитюк.

Всего на участие в кинопремии "Золотая Дзига" подали 97 полнометражных и короткометражных фильмов. Премии вручат в 20 номинациях. В этом году две награды будут вручаться впервые – за лучший монтаж и песню.

Третья церемония награждения "Золотая Дзига" состоится 19 апреля.

Полный список номинантов:

Лучший фильм:

"Брама" Владимира Тихого;

"Горная женщина: на войне" Бенедикта Эрлингссона;

"Дикое поле" Ярослава Лодыгина;

"Донбасс" Сергея Лозницы;

"Когда падают деревья" Марыси Никитюк.

Лучший режиссер (премия им. Юрия Ильенко):

Ярослав Лодыгин;

Сергей Лозница;

Марыся Никитюк;

Антонина Ноябрева ("Герой моего времени");

Владимир Тихий.

Лучший актер:

Евгений Бушмакин ("Герой моего времени");

Роман Луцкий ("Секс и ничего личного");

Олег Москаленко ("Дикое поле");

Ярослав Федорчук ("Брама").

Лучшая актриса:

Ирма Витовская ("Брама");

Анастасия Пустовит ("Когда падают деревья");

Руслана Хазипова ("Дикое поле").

Лучший актер второго плана:

Георгий Делиев ("Донбасс");

Сергей Притула ("Секс и ничего личного");

Владимир Ямненко ("Дикое поле").

Лучшая актриса второго плана:

Виталина Библив ("Брама");

Олеся Жураковская ("Донбасс");

Лариса Руснак ("Январь-март").

Лучший оператор:

Юрий Король ("Шляхетні волоцюги");

Сергей Михальчук ("Дикое поле");

Слава Цветков ("Брама").

Лучший художник-постановщик:

Влад Дудко ("Когда падают деревья");

Владлен Одуденко ("Дикое поле");

Владимир Романов ("Шляхетні волоцюги").

Лучший сценарий:

"Брама" – Павел Арье и Владимир Тихий;

"Дикое поле" – Ярослав Лодыгин, Сергей Жадан, Наталья Ворожбит;

"Донбасс" – Сергей Лозница;

"Когда падают деревья" – Марыся Никитюк.

Лучший монтаж:

Иван Банников – "Когда падают деревья", "Позывной Бандерас", "Она и война";

Андрей Загданский – "Михаил и Даниил";

Вадим Ильков – "Папа – мамин брат";

Ярослав Попов – "Миф";

Александр Черный – "Дикое поле".

Лучший звук:

Михаил Закуцкий – "Брама";

Артем Мостовой – "Бобот и энергия вселенной", "Предатель";

Андрей Рогачев и Борис Петер – "Январь-март";

Сергей Степанский – "Дикое поле", "Dzidzio Первый раз";

Александр Шатковский – "Когда падают деревья".

Лучшая музыка:

Антон Байбаков – "Брама";

Никита Моисеев – "Когда падают деревья";

Юхим Чупакин – "Дикое поле".

Лучшая песня:

"11 дітей з Моршина», Сергей Бабкін («"11 дтей из Моршина");

"Кобіти", Ryband ("Шляхетні волоцюги");

"Моя любов", Михайло Хома ("Dzidzio Перший раз");

"Моя мамонько рідненька", женский хор: Ирина Данилейко, Галина Гочаренко, Сусанна Карпенко ("Горная женщина: на войне");

"Не метелиця лугом стелиться", Ирма Витовская ("Брама").

Лучшие костюмы:

Олеся Гресь – "Брама", "Секс и ничего личного";

Марие Керо – "Шляхетні волоцюги";

Константин Кравец – "Когда падают деревья".

Лучший грим:

Ольга Аитарния – "Шляхетні волоцюги", "Позивной Бандерас";

Катерина Струкова – "Брама";

Татьяна Хорошун – "Когда падают деревья".

Лучший короткометражный игровой фильм:

"В радости и только в радости" Марины Рощиной;

"Штангист" Дмитрия Сухолиткого-Собчука;

"Mia Donna" Павла Острикова.

Лучший документальный фильм:

"Домашние игры" Алисы Коваленко;

"Миф" Леонида Кантера и Ивана Ясния;

"Папа – мамин брат" Вадима Илькова;

"Явных признаков нет" Алины Горловой.

Лучшая анимация:

"Голодный дух" Константина Федорова;

"Мимикрия" Фройда М. Вайзера;

"Монах" Сашка Даниленко;

"Самый темный синий цвет" Оксаны Курмаз;

"Как развеселить одиночество" Степана Коваля.

Приз зрительских симпатий:

"11 детей из Моршина" Аркадия Непиталюка;

"Дикое поле" Ярослава Лодыгина;

"Донбасс" Сергея Лозницы;

"Позывной Бандерас" Зазы Буадзе;

"Приключения S Николая" Семена Горова;

"Свингеры" Андрейса Экиса;

"Секс и ничего личного" Ольги Ряшиной;

"Сотка" Александра Беляка;

"Тайный дневник Симона Петлюры" Олеся Янчука;

"Dzidzio Первый раз" Михаила Хомы и Тараса Дроня.

"Золотую Дзигу" за вклад в кинематограф получит оператор Юрий Гармаш.