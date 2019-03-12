В конкурс швейцарского кинофестиваля отобрали украинский музыкальный документальный фильм

Фильм украинского режиссера Нади Парфан "Поет Ивано-Франковсктеплокоммунэнерго" отобрали в конкурс престижного фестиваля документального кино Visions du Reel.
Как сообщает Госкино, фильм участвует в конкурсе средне- и короткометражных работ.
Visions du Reel проходит ежегодно в Нионе (Швейцария) и является одним из самых важных площадок для документального кино в Европе.
Фильм Парфан будет бороться за приз в размере 10 тыс швейцарских франков.
"Поет Ивано-Франковсктеплокоммунэнерго" – музыкальный документальный фильм, рассказывающий о профсоюзном хоре коммунальщиков Ивано-Франковска.
Фильм стал одним из победителей 10-го конкурсного отбора Госкино.
В прошлом году на Visions du Reel также участвовал украинский фильм – "Папа – мамин брат" Вадима Илькова, получивший приз как самая иновационная картина конкурса.
Фестиваль в Нионе пройдет с 6 по 13 апреля 2019 года.