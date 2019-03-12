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В конкурс швейцарского кинофестиваля отобрали украинский музыкальный документальный фильм

"Поет Ивано-Франковсктеплокоммунэнерго" участвует в конкурсе средне- и короткометражных фильмов.

В конкурс швейцарского кинофестиваля отобрали украинский музыкальный документальный фильм
Кадр из фильма "Поет Ивано-Франковсктеплокоммунэнерго"
Фото: www.visionsdureel.ch

Фильм украинского режиссера Нади Парфан "Поет Ивано-Франковсктеплокоммунэнерго" отобрали в конкурс престижного фестиваля документального кино Visions du Reel.

Как сообщает Госкино, фильм участвует в конкурсе средне- и короткометражных работ.

Visions du Reel проходит ежегодно в Нионе (Швейцария) и является одним из самых важных площадок для документального кино в Европе.

Фильм Парфан будет бороться за приз в размере 10 тыс швейцарских франков. 

"Поет Ивано-Франковсктеплокоммунэнерго" – музыкальный документальный фильм, рассказывающий о профсоюзном хоре коммунальщиков Ивано-Франковска. 

Фильм стал одним из победителей 10-го конкурсного отбора Госкино. 

В прошлом году на Visions du Reel также участвовал украинский фильм – "Папа – мамин брат" Вадима Илькова, получивший приз как самая иновационная картина конкурса.

Фестиваль в Нионе пройдет с 6 по 13 апреля 2019 года.

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