В конкурс швейцарского кинофестиваля отобрали украинский музыкальный документальный фильм

"Поет Ивано-Франковсктеплокоммунэнерго" участвует в конкурсе средне- и короткометражных фильмов.

Фильм украинского режиссера Нади Парфан "Поет Ивано-Франковсктеплокоммунэнерго" отобрали в конкурс престижного фестиваля документального кино Visions du Reel.

Как сообщает Госкино, фильм участвует в конкурсе средне- и короткометражных работ.

Visions du Reel проходит ежегодно в Нионе (Швейцария) и является одним из самых важных площадок для документального кино в Европе.

Фильм Парфан будет бороться за приз в размере 10 тыс швейцарских франков.

"Поет Ивано-Франковсктеплокоммунэнерго" – музыкальный документальный фильм, рассказывающий о профсоюзном хоре коммунальщиков Ивано-Франковска.

Фильм стал одним из победителей 10-го конкурсного отбора Госкино.

В прошлом году на Visions du Reel также участвовал украинский фильм – "Папа – мамин брат" Вадима Илькова, получивший приз как самая иновационная картина конкурса.

Фестиваль в Нионе пройдет с 6 по 13 апреля 2019 года.