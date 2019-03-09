Умер известный советский актер Владимир Этуш

9 марта в Москве на 97-м году жизни умер народный артист СССР Владимир Этуш.

Об этом говорится на сайте московского Театра имени Вахтангова, где провел всю свою карьеру Этуш.

"Закончился жизненный путь народного артиста СССР Владимира Абрамовича Этуша, посвятившего свой талант Театру Вахтангова и его зрителям. До последних дней он был на сцене и уходил с неё под бурные овации. Актёр широчайшего диапазона – трагик, клоун, мастер гротеска", - говорится в сообщении.

Этуш широко известен по ролям товарища Саахова в "Кавказской пленнице", зубного врача Шпака в "Иван Васильевич меняет профессию", Карабаса-Барабаса в "Приключениях Буратино".

Владимир Этуш родился в 1922 года в Москве. Воевал во время Второй мировой войны на Кавказе и Украинском фронте. В 1943 году был тяжело ранен и комиссован, после чего вернулся в незаконченное театральное училище.

С 1944 года был зачислен в труппу Театра имени Вахтангова.

В 1984 году удостоился звания Народный артист СССР.