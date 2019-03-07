Украинская книга получила бронзовую медаль на конкурсе книжного дизайна

Книга "Я так вижу" мастерской "Аграфка", изданная "Видавництвом Старого Лева" стала бронзовым призером конкурса книжного дизайна Stiftung Buchkunst.

Об этом сообщает пресс-служба Книжного Арсенала.

Жюри международного конкурса, организованного немецким фондом "Искусство книги" (Stiftung Buchkunst), оценивало более 600 поданных книг из 32 стран. Украина – одна из 10 стран, получивших в этом году награду.

"Золотую букву" получила книга "AMSTERDAM STUFF" из Нидерландов. Золотая медаль конкурса также ушла в Нидерланды – книге "Robert F. Kennedy Funeral Train – The People’s View".

Бронзовые медали получили пять книг, в том числе "Я так вижу" арт-мастерской "Аграфка" (Видавництво Старого Лева). Это познавательная книга-картинка о том, "что мы можем видеть глазами и о том таинственном, что пробуждает в нас интерес к Вселенной и своей сути", говорится на сайте издательства.

Фото: ВСЛ

Книга также стала победителем премии Bologna Ragazzi Award 2018 в номинации "Нон-фикшн", сообщает ВСЛ.