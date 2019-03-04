Солист The Prodigy Кит Флинт покончил жизнь самоубийством (обновлено)

Ему было 49 лет

Фото: EPA/UPG Кит Флинт

Умер вокалист The Prodigy Кит Флинт, ему было 49 лет.

The Sun пишет, что музыканта нашли в его доме в Эссексе утром 4 марта.

Полиция заявила, что смерть не была насильственной. Ее точную причину установят судмедэксперты.

Обновление. В инстаграме The Prodigy говорится, что Флинт совершил самоубийство.

"Не могу поверить, что я это говорю, но на выходных наш брат Кит покончил с собой. Я шокирован, ужасно зол, смущен, а мое сердце разбито", - говорится в сообщении от имени основателя The Prodigy Лиама Хоулетта.

The Prodigy в 90-х годах стала одной из главных британских групп, а сам Флинт - культовой фигурой музыкальной сцены благодаря энергичным живым выступлениям и уникальным прическам и татуировкам. Сначала он был танцором, но потом прославился как вокалист, спев в Firestarter, первом сингле The Prodigy, который достиг первой строчки британского музыкального чарта.