В Житомирском военном госпитале умер десантник

В Житомирском военном госпитале 28 февраля скончался десантник.

Об этом сообщает пресс-служба командования десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины.

"Сегодня, 28 февраля, в Житомирском военном госпитале перестало биться сердце военнослужащего 95 отдельной десантно-штурмовой бригады ДШВ ВС Украины младшего сержанта Игоря Михайловича Джигринюка. Военные врачи боролись за жизнь десантника до последнего, провели необходимые реанимационные мероприятия, сделали все, что было в их силах", - говорится в сообщении.

Командование десантно-штурмовых войск и военной части выразило соболезнования родным и близким умершего военнослужащего.