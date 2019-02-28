​Иностранцы в прошлом году усыновили почти 12 тыс. детей из Украины, - МИД

В 2018 году иностранные граждане усыновили 11814 детей - граждан Украины.

​Иностранцы усыновили почти 12 тыс. детей из Украины

Около 12 тыс. детей - граждан Украины - были усыновлены иностранными гражданами в 2018 году.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

"Согласно распространенным Департаментом консульской службы Министерства иностранных дел Украины данным, в 2018 году иностранные граждане усыновили 11814 детей - граждан Украины", - говорится в сообщении.

Кроме того, по информации МИДа, в 2018 году вернули в Украину 13 человек, которые пострадали от торговли людьми.

При содействии украинских дипломатов 4271 человек был обеспечен лечением, реабилитацией и оздоровлением. 71 украинцу была возвращена недополученная зарплата на общую сумму $560 087.

Напомним, за 10 лет в Украине усыновили более 27 тыс. детей-сирот.