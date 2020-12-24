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Діти-сироти з інвалідністю зможуть жити в прийомних сім'ях до 23 років

Президент підписав закон про посилення захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

Діти-сироти з інвалідністю зможуть жити в прийомних сім'ях до 23 років
Фото: president.gov.ua

Президент Володимир Зеленський підписав Закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту прав осіб з числа дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, яким встановлено інвалідність" № 1020-ІХ.

Про це повідомляється на сайті Офісу президента.

Зазначається, що цей закон спрямований на поліпшення соціального захисту дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, які проживають у прийомних сім’ях та дитячих будинках сімейного типу.

Так, діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, яким встановлено інвалідність, за їхнім вибором можуть продовжити проживати у прийомній сім’ї, дитячому будинку сімейного типу до досягнення ними 23-річного віку незалежно від того, чи навчаються вони у закладі загальної середньої, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти.

Документ набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Нагадаємо, раніше Зеленський підписав закон про збільшення стипендії дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування.

У липні Верховна Рада ухвалила законопроєкт про щорічну додаткову держпідтримку дітей-сиріт.

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