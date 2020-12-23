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Бойовики "ЛНР" передали українській стороні військового, який потрапив у полон

Відсутність військового виявили 17 грудня.

Фото: Офіційний телеграм канал Української делегації для участі у Тристоронній контактній групі.

Бойовики "ЛНР" передали українській стороні молодшого сержанта 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого Олександра Пупка, про затримання якого стало відомо 21 грудня.

Про це повідомила українська делегація для участі у Тристоронній контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі.

"Сьогодні, завдяки відповідним діям Гуманітарної підгрупи в ТКГ українській стороні було повернуто військовослужбовця однієї з механізованих бригад ЗСУ, молодшого сержанта Пупка Олександра Івановича, який за обставинами, які встановлюються, нещодавно потрапив на тимчасово непідконтрольну територію", - йдеться у повідомленні.

Раніше так звана "народна міліція ЛНР" заявила, що військовий начебто сам прийшов на окуповану територію у стані наркотичного сп'яніння. Бойовики також підтвердили, що повернуть полоненого українській стороні.

Нагадаємо, 21 грудня у штабі Операції об'єднаних сил повідомили, що український військовослужбовець потрапив у полон російсько-окупаційних військ. Його відсутність виявили 17 грудня.

17 грудня бойовики повернули тіло військового, який з невідомих причин потрапив на окуповану територію і там загинув. ТКГ спочатку опублікувала заяву, що військовий "скоїв самовільний перехід на сторону противника і помер від алкогольної або наркотичної інтоксикації". Потім на сторінці ТКГ виправили повідомлення, зазначивши, що наразі причини смерті бійця не відомі.

Як засвідчила згодом експертиза, насправді військового задушили. Основною причиною смерті вказано асфіксію, категорія смерті - насильницька. Також на тілі військовослужбовця виявлено численні синці та пошкодження.

Згодом радник з інформаційної політики української делегації Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі Олексій Арестович пояснив, що помилково оприлюднив версію проросійських бойовиків про смерть військового.

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