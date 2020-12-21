Український військовий потрапив у полон окупантів на Донбасі

Український військовослужбовець потрапив у полон російсько-окупаційних військ на Донбасі.

Його відсутність виявили 17 грудня, повідомили на сторінці штабу Операції Об'єднаних сил у Facebook.

"17 грудня 2020 року під час перевірки наявності особового складу одного з підрозділів військової частини, що виконує завдання в районі проведення операції Об’єднаних сил було виявлено відсутність одного з військовослужбовців підрозділу. Пошукові заходи позитивного результату не дали", - додали в штабі ООС.

Встановлено, що військовослужбовець затриманий представниками незаконних збройних формувань.

"Представники російсько-окупаційних військ намагаються цинічно використати даний факт для дискредитації Збройних Сил України. Обставини події з’ясовуються", - підсумували в штабі.

Нагадаємо, що сьогодні двоє українських військових отримали поранення в зоні проведення Операції Об'єднаних сил на Донбасі.

Минулої доби окупанти на Донбасі дев’ять разів порушили "тишу". При цьому було поранено цивільного - чоловіка, який повертався із сільськогосподарських робіт на тракторі. Він отримав легке поранення. Українські військові відкривали вогонь у відповідь.

Україна направила ноту ОБСЄ у зв’язку з обстрілом російськими найманцями мирного населення поблизу Кам’янки.

17 грудня бойовики повернули тіло військового, який з невідомих причин потрапив на окуповану територію і там загинув. ТКГ спочатку опублікувала заяву, що військовий "скоїв самовільний перехід на сторону противника і помер від алкогольної або наркотичної інтоксикації". Потім на сторінці ТКГ виправили повідомлення, зазначивши, що наразі причини смерті бійця не відомі.

Як засвідчила згодом експертиза, результати якої є у видання "Цензор.Нет", насправді військового задушили. Основною причиною смерті вказано асфіксію, категорія смерті - насильницька. Також на тілі військовослужбовця виявлено численні синці та пошкодження.

Згодом радник з інформаційної політики української делегації Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі Олексій Арестович помилково оприлюднив версію проросійських бойовиків про смерть українського військового 14 грудня.