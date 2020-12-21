Археологи відтворили плитки храму, де ходив Ісус

Дві тисячі років тому було використано вапняк ручної роботи та камінь Мертвого моря, а також мармур.

Ізраїльські археологи, спираючись на реліквії та історичні тексти, відтворили плитки храму на Оливній горі в Єрусалимі, де дві тисячі років тому ходив Ісус Христос.

Відтворення підлоги було "дуже важкою роботою", яка зайняла сім місяців, пише Reuters.

На переконання вчених, коли Ісус ступив у стародавній єврейський храм в Єрусалимі, його ноги зустрілися з тесаним каменем, плитками з геометричним візерунком і плямами. Вони були прохолодними і шорсткими на дотик.

"Ми навіть зробили подряпини та всі види слідів, що створили такий самий вигляд, як у той час", - цитує агентство ізраїльських учених.

Згідно з Новим Завітом, Ісус ще хлопчиком ходив до храму на паломництво та навчання і, будучи старшим проповідником, у гніві виганяв з храму міняйл. Євангеліє від Івана описує його "ходінням у храмі на портику Соломона".

Храм був спроектований царем Іродом, як і інші великі споруди римської епохи Іудеї. Вцілілі плитки з цих руїн розповіли археологам, які матеріали були використані: вапняк ручної роботи та камінь Мертвого моря, а також імпортний мармур, - і що інкрустація мала орнаментований стиль "Opus Sectile".

Йосип Флавій, єврейський історик того часу, писав, що храмові підлоги були "викладені різними каменями", що є ще одним свідченням того, що плитка була різного кольору та фактури.