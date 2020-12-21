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Літак з тілом Кернеса прибув до Харкова

Похорон та інші заходи відбудуться у середу, 23 грудня.

Літак з тілом Кернеса прибув до Харкова
Фото: Макс Левин

У міжнародному аеропорту "Харків" приземлився літак Mitsubishi Challenger 850, на якому з Берліна доставили тіло міського голови Харкова Геннадія Кернеса.

За інформацією сервісу Flightradar, посадка відбулася о 19:24, передає "Інтерфакс-Україна".

З аеропорту тіло Кернеса доставлять у морг 17-ї міської лікарні.

Як повідомляє місцеве видання "Об'єктив", біля аеропорту чергують поліцейські, медики та рятувальники. Літак зустрічають колеги Кернеса, серед яких - секретар міськради Ігор Терехов і екс-глава Харківської облради, депутат Сергій Чернов.

Терехов повідомив, що літак доставив до Харкова також сім'ю Кернеса. "Похорон і інші заходи, які ми намічаємо, відбудуться післязавтра (23 грудня, ред.). Буде і відспівування в Благовіщенському соборі, і прощання з Геннадієм Адольфовичем в оперному театрі, і поховання на другому кладовищі, - сказав Терехов. - Звичайно, це дуже важка втрата і для його родини і для всіх нас".

Нагадаємо, Кернес помер на 62-му році життя в берлінській клініці "Шаріте", де проходив лікування після ускладнень від COVID-19. Його похорони призначені на середу, 23 грудня.

Кернес вперше був обраний міським головою Харкова в 2010 році. У 2015 році він переобрався на цей пост, вигравши вибори в першому турі.

4 листопада 2020 року Харківська міська територіальна виборча комісія знову визнала Кернеса обраним міським головою. Він набрав найбільшу кількість голосів виборців, які взяли участь у виборах - за нього проголосували 60,34% виборців.

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