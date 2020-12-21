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ДФС викрила мільярдну схему ухилення від сплати податків під час імпорту автомобілів

Підприємства ухилилися від сплати податків на суму близько 2 мільярдів гривень.

ДФС викрила мільярдну схему ухилення від сплати податків під час імпорту автомобілів
Фото: пресслужб ДФС

Державна фіскальна служба України викрила схему ухилення від сплати податків при імпорті автомобілів з країн ЄС та США.

Про це повідомила пресслужба ДФС.

"Впродовж двох років група осіб, використовуючи реквізити підконтрольних підприємств-імпортерів, організувала незаконну схему імпорту автомобілів і автозапчастин за заниженою митною вартістю", - йдеться в повідомленні.

Фігуранти продавали автомобілі за готівку, а документально оформлювали розбирання авто та продаж їх запчастин “підприємствам-скрутчикам” для фіктивного формування схемного податкового кредиту.

В ДФС зазначили, що загалом було реалізовано понад 130 000 транспортних засобів.

"Таким чином підприємства ухилилися від сплати податків на суму близько 2 мільярдів гривень", - додав в.о. голови ДФС Дмитро Сосинович.

Зараз триває досудове розслідування.

Нагадаємо, на початку грудня на Херсонщині СБУ викрила схему ухилення від сплати податків на 8 мільйонів гривень. Для реалізації оборудки зловмисник створив групи фіктивних ФОПів, через які він постачав продовольчу продукцію на виробничі потужності в різних регіонах.

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