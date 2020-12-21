Внаслідок обстрілу в зоні ООС поранено двоє військових

Двоє українських військових отримали поранення в зоні проведення Операції Об'єднаних сил на Донбасі.

Обстріл відбувся в районі Горлівки близько 8 ранку 21 грудня, повідомили на сторінці в Facebook Української делегації для участі в Тристоронній контактній групі.

"Пораненим надано медичну допомогу, їхній стан стабільний", - зазначили у повідомленні.

Українська сторона СЦКК задіяла координаційний механізм: введено "режим тиші", висунуто вимогу щодо припинення вогню, підготовлено та направлено ноту до СММ ОБСЄ.

Оновлено. На сторінці штабу ООС у Facebook уточнили, що ворожі постріли здійснили з з автоматичного станкового гранатомета та стрілецької зброї. Воїни отримали осколкові поранення.

Нагадаємо, що минулої доби окупанти на Донбасі дев’ять разів порушили "тишу". При цьому було поранено цивільного - чоловіка, який повертався із сільськогосподарських робіт на тракторі. Він отримав легке поранення. Українські військові відкривали вогонь у відповідь.

Україна направила ноту ОБСЄ у зв’язку з обстрілом російськими найманцями мирного населення поблизу Кам’янки.