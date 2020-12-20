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​У Дніпрі з балкона квартири зняли більше 500 кажанів

Іх передали у Харківський центр реабілітації.

​У Дніпрі з балкона квартири зняли більше 500 кажанів
Фото: facebook.com/mvs.gov.ua

У неділю, 20 грудня, у Дніпрі співробітники Держслужби з надзвичайних ситуацій витягли з балкона квартири в одній із багатоповерхівок міста понад 500 кажанів.

Про це повідомила пресслужба МВС.

Мешканці будинку на вулиці Коробова повідомили, що під обшивкою балкона чутно звуки. Рятувальники демонтували утеплювальну обшивку балкона і виявили під нею зграю кажанів.

"Відловивши понад 500 криланів, надзвичайники помістили їх в картонні коробки з отворами, аби ті мали змогу дихати. Після чого рятувальники передали їх волонтеру з центру реабілітації рукокрилих Feldman Ecopark у місті Харків", - йдеться у повідомленні.

Фото: facebook.com/mvs.gov.ua

Фото: facebook.com/mvs.gov.ua

Нагадаємо, раніше у Запоріжжі врятували 400 кажанів, які облаштувалися на зимівлю на балконі квартири. Їх також передали в Харківський центр реабілітації кажанів.

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