У неділю, 20 грудня, у Дніпрі співробітники Держслужби з надзвичайних ситуацій витягли з балкона квартири в одній із багатоповерхівок міста понад 500 кажанів.

Про це повідомила пресслужба МВС.

Мешканці будинку на вулиці Коробова повідомили, що під обшивкою балкона чутно звуки. Рятувальники демонтували утеплювальну обшивку балкона і виявили під нею зграю кажанів.

"Відловивши понад 500 криланів, надзвичайники помістили їх в картонні коробки з отворами, аби ті мали змогу дихати. Після чого рятувальники передали їх волонтеру з центру реабілітації рукокрилих Feldman Ecopark у місті Харків", - йдеться у повідомленні.

Фото: facebook.com/mvs.gov.ua

Фото: facebook.com/mvs.gov.ua

Нагадаємо, раніше у Запоріжжі врятували 400 кажанів, які облаштувалися на зимівлю на балконі квартири. Їх також передали в Харківський центр реабілітації кажанів.