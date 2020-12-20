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Папа Франциск закликав перед Різдвом допомогти нужденним

Він також порадив молитися замість того, щоб "ганятися за покупками".

Папа Франциск закликав перед Різдвом допомогти нужденним
Фото: EPA/UPG

Папа римський Франциск закликав вірян під час пандемії коронавірусу не скаржитися на те, що вона обмежує якісь можливості, а допомагати тим, хто цього потребує.

Про це він заявив під час проповіді на площі Святого Петра у Ватикані, пише "Vatican Neews".

Франциск порадив молитися замість того, щоб "ганятися за покупками", і зазначив, що "споживацтво викрало у нас Різдво".

Він наголосив, що замість того, щоб скаржитися, можна зробити щось для тих, хто має ще менше. Франциск закликав не робити "енний подарунок собі та друзям", а допомогти нужденним.

Нагадаємо, різдвяна служба Папи Римського цього року пройде в онлайн-форматі через пандемію ковіду. Дипломати, акредитовані при Святому Престолі, зазвичай відвідували папські літургії в якості спеціальних гостей. Через карантинні заходи Папа Франциск запропонував провести їх цього року без публіки.

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