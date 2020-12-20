Папа Франциск закликав перед Різдвом допомогти нужденним

Він також порадив молитися замість того, щоб "ганятися за покупками".

Папа римський Франциск закликав вірян під час пандемії коронавірусу не скаржитися на те, що вона обмежує якісь можливості, а допомагати тим, хто цього потребує.

Про це він заявив під час проповіді на площі Святого Петра у Ватикані, пише "Vatican Neews".

Франциск порадив молитися замість того, щоб "ганятися за покупками", і зазначив, що "споживацтво викрало у нас Різдво".

Він наголосив, що замість того, щоб скаржитися, можна зробити щось для тих, хто має ще менше. Франциск закликав не робити "енний подарунок собі та друзям", а допомогти нужденним.

Нагадаємо, різдвяна служба Папи Римського цього року пройде в онлайн-форматі через пандемію ковіду. Дипломати, акредитовані при Святому Престолі, зазвичай відвідували папські літургії в якості спеціальних гостей. Через карантинні заходи Папа Франциск запропонував провести їх цього року без публіки.