Різдвяна служба Папи Римського цього року пройде в онлайн-форматі

Представники дипломатичного корпусу не будуть брати участь в заходах.

Різдвяні служіння Папи Франциска у Ватикані в 2020 році будуть проходити в онлайн-форматі, без участі людей.

Про такі зміни у зв'язку з коронавірусом йдеться в листі Державного секретаріату до посольств, акредитованих при Святому Престолі, пише Catholic News Agency.

В листі йдеться, що Папа Франциск буде проводити святкові літургії "в приватній формі без присутності представників дипломатичного корпусу".

Дипломати, акредитовані при Святому Престолі, зазвичай відвідували папські літургії в якості спеціальних гостей. Через протикоронавірусні заходи Папа Франциск запропонував також провести без публіки і великодневі літургії.

Зазначається, що останніми тижнями в Італії зросла кількість випадків захворювання на ковід, також збільшилося число госпіталізацій і летальних випадків. У зв'язку з цим уряд запровадив нові карантинні обмеження, включно з повним закриттям спортзалів та закриттям барів і ресторанів після 18-ої години за винятком приготування страв на виніс.

Нагадаємо, що Кабінет міністрів Італії в середу, 7 жовтня, ухвалив рішення продовжити надзвичайний стан через коронавірус до 31 січня.

Залишаються чинними вимоги дотримуватися заходів запобігання коронавірусу, таких як соціальне дистанціювання принаймні один метр, носіння масок та часте миття рук, а також зобов'язання залишатися вдома за температури 37,5° або більше.

Нові заходи містять зобов’язання носити маски на вулиці, а не лише у закритих громадських приміщеннях.

19 жовтня уряд ще більше посилив заходи та рекомендував з 9 години вечора закривати популярні центральні площі й вулиці, де часто утворюються скупчення людей.

26 жовтня в Італії кількість зафіксованих випадків коронавірусу за добу вперше перевищила 20 000.

Цього понеділка по всій Італії відбулися протести проти жорстких карантинних обмежень, пов'язаних з коронавірусом.