Що саме сказав Папа Римський про цивільні союзи?

Деякі активісти та ЗМІ припустили, що своїми висловлюваннями Папа Франциск змінив католицьке вчення. У багатьох католиків коментарі Папи викликали питання про те, що насправді промовив глава Католицької церкви, що це означає і чого навчає Церква про цивільні союзи та шлюб. LB.ua публікує переклад тексту Католицької агенції новин, яка аналізує ці питання.

Документальний фільм "Франциск" про життя та служіння Папи Франциска потрапив у світові заголовки через сцену, в якій він закликає до ухвалення законодавства про цивільні союзи для одностатевих пар.

Що сказав Папа Франциск про цивільні союзи?

В одному з фрагментів фільму, в якому мова йшла про папське пастирське опікування католиками, які ідентифікують себе як представники ЛГБТ, Папа Франциск зробив два окремі коментарі.

Фото: film.ru

Спочатку він сказав: "Гомосексуали мають право бути частиною сім'ї. Вони діти Божі й мають право на сім'ю. Ніхто не має бути вигнаний з неї чи змушений страждати через це".

Хоча Папа не пояснив детальніше значення цих зауваг у фільмі, раніше він уже звертався до батьків і родичів дітей, що ідентифікують себе як представники ЛГБТ, заохочуючи не піддавати остракізму чи уникати їх. Здається, саме в цьому сенсі Папа говорив про право людей бути частиною сім'ї.

Дехто припустив, що коли Папа Франциск говорить про "право на сім’ю", він пропонує своєрідне мовчазне схвалення усиновлення одностатевими парами. Але Папа раніше виступав проти таких усиновлень, кажучи, що через це діти "позбавляються людського розвитку, дарованого батьком і матір’ю та волею Бога", і що "кожна людина потребує батька чоловічої статі та матері жіночої статі, які допоможуть їй сформувати свою особистість".

Про цивільні союзи Папа заявив: "Що ми маємо створити, то це законодавство про цивільні шлюби. Таким чином вони були б законодавчо врегульовані".

"Я виступав за це", – додав Папа Франциск, певно, посилаючись на свою пропозицію щодо одностатевих союзів під час дебатів з єпископами в Аргентині 2010 року про те, що прийняття цивільних союзів може бути способом запобігти ухвалі законів про одностатеві шлюби в країні.

Що сказав Папа Франциск про одностатеві шлюби?

Нічого. Тема одностатевих шлюбів у документальному фільмі не обговорювалася. За час свого служіння Папа Франциск часто підтверджував доктринальне вчення Католицької церкви про те, що шлюб – це партнерство на все життя між одним чоловіком та однією жінкою.

Хоча Папа Франциск часто закликав поблажливо ставитися до католиків, які ідентифікують себе як представники ЛГБТ, він також зауважував, що "шлюб укладається між чоловіком і жінкою" і що "все більші зусилля декого дати нове визначення самому інституту подружжя становлять загрозу для сім'ї", тоді як спроби переосмислення шлюбу "становлять загрозу спотворення Божого плану творіння".

Фото: EPA/UPG

Чому коментарі Папи про цивільні союзи важливі?

Хоча Папа Франциск і раніше розмірковував на тему цивільних союзів, досі він не підтримував цю ідею виразно й публічно. Хоча контекст його цитат у документальному фільмі не розкрито повністю, проте є ймовірність, що дещо зі сказаного Папою на цю тему не було показано у фільмі, адже підтримка цивільних союзів між людьми однієї статті означає суттєво відмінне ставлення до цієї теми з боку Папи, що відрізняється від позицій, яких дотримувалися два безпосередні його попередники.

У 2003 році в документі, схваленому Папою Римським Іваном Павлом ІІ і написаному кардиналом Йозефом Ратцінгером, який пізніше став Папою Римським Бенедиктом XVI, Конгрегація доктрини віри повчала, що "повага до гомосексуальних осіб жодним чином не може призводити до схвалення гомосексуальної поведінки або до юридичного визнання гомосексуальних шлюбів".

Навіть аби люди, які не є членами одностатевих пар, як-от брати й сестри чи друзі у близьких стосунках, могли обирати варіант цивільних шлюбів – за твердженням Конгрегації доктрини віри, гомосексуальні стосунки були б лише "юридично передбаченими і схваленими", тоді як цивільні союзи "розмили б певні основні моральні цінності та спричинили б девальвацію інституту шлюбу".

Фото: EPA/UPG Папа Франциск розмовляє з подружжям пiсля загальної аудієнції в залі Павла VI, Ватикан, 07 жовтня 2020 .

"Юридичне визнання гомосексуальних союзів або зрівняння їх з визнаними шлюбами означало б не лише схвалення девіантної поведінки, внаслідок чого вона могла б стати однією з моделей поведінки у сучасному суспільстві, але й розмиття основних цінностей, які є частиною спільної спадщини людства", – підсумовується в документі.

У документі, виданому Конгрегацією доктрини віри у 2003 році, викладено доктринальну істину й позиції Івана Павла ІІ та Бенедикта XVI щодо того, як найкраще застосувати доктринальне бачення Церкви щодо програмних питань цивільного нагляду та регулювання шлюбу. Хоча ці позиції відповідають давньому підходу Церкви до цього питання, самі по собі вони не розглядаються як предмети віри.

Хтось каже, що те, чого навчає Папа, є єрессю. Це так?

Ні. Зауваження Папи не заперечували та не ставили під сумнів жодну доктринальну істину, якої повинні дотримуватися чи в яку мають вірити католики. Насправді Папа часто підтверджував доктринальне вчення Церкви щодо шлюбу.

Очевидний заклик Папи до законодавчого врегулювання цивільних союзів, який здається відмінним від позиції, висловленої Конгрегацією доктрини віри у 2003 році, був сприйнятий як відхід від давнього морального твердження, що, як повчали церковні лідери, підтримує та підтверджує істину. У документі Конгрегації доктрини віри сказано, що законодавство про цивільні союзи дає мовчазну згоду на гомосексуальну поведінку; хоча Папа висловив підтримку цивільним союзам, протягом свого служіння він також говорив про аморальність гомосексуальних актів.

Важливо також зазначити, що інтерв’ю в документальному фільмі не є майданчиком для офіційного папського вчення. Висловлювання Папи були подані не повною мірою, відсутня стенограма інтерв'ю, тож якщо Ватикан додатково не роз'яснить ситуацію, їх варто трактувати з урахуванням обмеженості наявної інформації.

У нашій країні існують одностатеві шлюби. Чому мова йде про цивільні союзи?

Наразі 29 країн світу юридично визнають одностатеві "шлюби". Більшість із них розташовані в Європі, Північній Америці чи Південній Америці. Але в інших частинах світу дискусія про визначення шлюбу тільки починається. Наприклад, у деяких частинах Латинської Америки нове визначення шлюбу є невирішеним політичним питанням, і тамтешні католицькі політичні активісти виступають проти кроків нормалізації законодавства про цивільні союзи.

Фото: bbc.com Активісти-католики під час акції проти легалізації одностатевих шлюбів у Гвадалахарі, Мексика, 10 вересня 2016.

Противники цивільних союзів стверджують, що вони, як правило, є проміжним кроком до законодавчого врегулювання одностатевих шлюбів, а поборники шлюбів у деяких країнах заявляють, що стурбовані тим, що лобісти ЛГБТ будуть використовувати вислови Папи з документального фільму для поступу на шляху до одностатевих шлюбів.

Що каже церква про гомосексуальність?

Катехизм Католицької церкви вчить, що тих, хто ідентифікує себе як ЛГБТ, "слід сприймати з повагою, співчуттям і тактовністю. У ставленні до них слід уникати будь-яких ознак несправедливої дискримінації. Ці особи покликані виконувати Божу волю у своєму житті та, якщо вони є християнами, долучити до жертви на Хресті Господа труднощі, з якими вони можуть зустрітися з огляду на свій стан".

Катехизм уточнює, що гомосексуальні нахили "об'єктивно невпорядковані", а гомосексуальні акти "суперечать природному закону", і закликає тих, хто визнає себе лесбіянками та геями, як і решту, до чесноти цнотливості.

Чи повинні католики погоджуватися з Папою щодо цивільних союзів?

Заяви Папи Франциска, показані у фільмі "Франциск", не є офіційним папським вченням. Хоча твердження Папи про гідність усіх людей і його заклик до поваги до всіх людей вкорінені в католицькому вченні, католики не зобов’язані дотримуватися певної юридичної чи програмної позиції з огляду на коментарі понтифіка, зроблені в документальному фільмі.

Деякі єпископи заявили, що очікують від Ватикану більшої ясності щодо папських коментарів, тоді як один з них пояснив: "Хоча церковне вчення про шлюб є чітким і не підпадає під реформу, слід продовжити розмову про те, як найкращим чином шанувати гідність тих, хто перебуває в одностатевих стосунках, щоб вони не зазнавали будь-якої несправедливої дискримінації".