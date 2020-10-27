Поліція повідомила про підозру голові фейкової дільничної комісії на Сумщині

Поліція повідомила про підозру голові самопроголошеної дільничної виборчої комісії в Сумській області. Її підозрюють за двома статтями - ч.3 ст.157 (перешкоджання здійсненню виборчого права або права брати участь у референдумі, роботі виборчої комісії або комісії з референдуму чи діяльності офіційного спостерігача) та ч.1 ст.353 (самовільне присвоєння владних повноважень або звання службової особи).

Про це повідомляють на сайті Міністерства внутрішніх справ.

"Нагадаємо, що в селі Соснівка, що на Конотопщині, 25 жовтня була організована і працювала самостійно створена незаконна виборча дільниця. Працівники поліції в рамках відкритого кримінального провадження встановлюють організаторів дільниці - "двійника" та інші обставини цієї справи", - йдеться в повідомленні.

Як встановили слідчі, частина місцевих жителів не були згодні на приєднання їхнього села до Попівської об'єднаної територіальної громади і вирішили самостійно організувати голосування за депутатів і голову Соснівської сільради. Для цього вони власними силами надрукували бюлетені та запрошення на вибори, а приміщенням під дільницю надав місцевий підприємець.

Як реквізити фейкової дільниці організатори вказали номер офіційної ДВК 590211 та адресу фіктивної дільниці, тоді як справжня ДВК працювала за іншою адресою. Тим самим вони ввели в оману частину виборців.

Наразі досудове розслідування триває.

Нагадаємо, раніше організація "ОПОРА" назвала найпоширеніші порушення під час місцевих виборів.

У день голосування поліція відкрила 159 кримінальних проваджень за порушення. За словами заступника глави МВС Антона Геращенка, міжнародні спостерігачі визнали місцеві вибори-2020 безпечними.